Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уход Черчесова радикально ухудшил условия на базе «Динамо», заявил экс-игрок команды

Футболист Дьяков заявил, что после ухода Черчесова питание у «Динамо» стало хуже

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что качество питания на клубной базе сильно ухудшилось после ухода Станислава Черчесова, который занимал пост главного тренера команды с 2014 по 2015 год. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Когда ушел Черчесов, качество еды и сами продукты стали однозначно хуже. Не скажу, что прям стало невозможно есть, но раньше еда была на суперлюкс уровне, а затем стало попроще. Не знаю, могло ли «Динамо» сохранить тот же рацион питания, но либо сэкономили, либо повар стал хуже», — сказал Дьяков.

Бывший защитник подчеркнул, что в тот период из команды начали уходить иностранные футболисты. Также игрок привел в пример команды «Томь» и «Ростов», в которых качество еды оставалось на высоком уровне, несмотря на финансовые проблемы.

«Вспоминаю «Томь», где не платили ни рубля, но кормили на убой. Когда в «Ростове» были задержки по зарплате в три месяца, питание на базе оставалось шикарным», — сказал Дьяков.

В октябре 2024 года в клубе чемпионата Испании — «Эспаньоле» — сократили рацион питания из-за финансовых сложностей. Из списка продуктов убрали хамон, протеиновые йогурты и часть фруктов. Футболисты восприняли это сокращение с негативом.

Ранее Головина захотели увидеть в «Барселоне» и в «Реале».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами