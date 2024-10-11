Уход Черчесова радикально ухудшил условия на базе «Динамо», заявил экс-игрок команды

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что качество питания на клубной базе сильно ухудшилось после ухода Станислава Черчесова, который занимал пост главного тренера команды с 2014 по 2015 год. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Когда ушел Черчесов, качество еды и сами продукты стали однозначно хуже. Не скажу, что прям стало невозможно есть, но раньше еда была на суперлюкс уровне, а затем стало попроще. Не знаю, могло ли «Динамо» сохранить тот же рацион питания, но либо сэкономили, либо повар стал хуже», — сказал Дьяков.

Бывший защитник подчеркнул, что в тот период из команды начали уходить иностранные футболисты. Также игрок привел в пример команды «Томь» и «Ростов», в которых качество еды оставалось на высоком уровне, несмотря на финансовые проблемы.

«Вспоминаю «Томь», где не платили ни рубля, но кормили на убой. Когда в «Ростове» были задержки по зарплате в три месяца, питание на базе оставалось шикарным», — сказал Дьяков.

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