Российская дзюдоистка выиграла турнир Большого шлема

Российская дзюдоистка Сабина Гилязова стала победительницей турнира Большого шлема по дзюдо, который прошел в Абу-Даби.

В финальной схватке в весовой категории до 48 кг Гилязова победила представительницу Сербии Андреа Стоядинову. Бронзовые медали достались Абибе Абужакыновой из Казахстана и Мелани Клеман-Легуа из Франции. Бронзовые награды завоевали Ибрахим Татароглу из Турции и Саба Кардава из Грузии.

Ранее 30-летняя Гилязова выиграла турнир Большого шлема в Ташкенте. В 2021 и 2023 годах она завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы.

Соревнования завершатся 13 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российский дзюдоист выиграл чемпионат мира.