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Против сборной России может сыграть самый богатый футболист мира

Против сборной России может сыграть самый богатый футболист мира Болкиа

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Peter Van der Klooster/Getty Images

Самый богатый футболист мира Фаик Болкиа из Брунея может сыграть против сборной России на ноябрьском сборе национальной команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Выступающий за клуб «Ратчабури» из Таиланда Болкиа является членом правящей династии страны. Его отец — Джеффри Болкиах, принц Брунея. Дядя — Хассанал Болкиах, ныне правящий султан Брунея.

В 2023 году состояние 26-летнего Болкиа оценивалось в 20 млрд долларов.

Известно, что последний раз футболист вызвался в сборную команду страны в 2018 году.

11 октября сообщалось, что была достигнута договоренность об игре со сборной Сирии. Таким образом, россияне сыграют с Брунеем 15 ноября, а 19-го — с Сирией.

Сборная Брунея по футболу занимает 183 место в рейтинге ФИФА, национальная команда Сирии — 93-е.

Ранее стало известно, что РФС предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Ранее сообщалось о том, что сборная России может сыграть с трехкратным чемпионом Африки.

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