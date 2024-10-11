Против сборной России может сыграть самый богатый футболист мира

Самый богатый футболист мира Фаик Болкиа из Брунея может сыграть против сборной России на ноябрьском сборе национальной команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Выступающий за клуб «Ратчабури» из Таиланда Болкиа является членом правящей династии страны. Его отец — Джеффри Болкиах, принц Брунея. Дядя — Хассанал Болкиах, ныне правящий султан Брунея.

В 2023 году состояние 26-летнего Болкиа оценивалось в 20 млрд долларов.

Известно, что последний раз футболист вызвался в сборную команду страны в 2018 году.

11 октября сообщалось, что была достигнута договоренность об игре со сборной Сирии. Таким образом, россияне сыграют с Брунеем 15 ноября, а 19-го — с Сирией.

Сборная Брунея по футболу занимает 183 место в рейтинге ФИФА, национальная команда Сирии — 93-е.

Ранее стало известно, что РФС предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Ранее сообщалось о том, что сборная России может сыграть с трехкратным чемпионом Африки.