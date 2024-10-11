Российский футболист «Зенита» рассказал о переходе в «Барселону»

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил на YouTube-канале «СБГ Шоу», что его переход в каталонскую «Барселону» возможен.

«Реален ли переход в «Барселону»? Давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже после будем об этом разговаривать. Если дальше будет прогресс, это уже будем смотреть», — сказал Глушенков.

Глушенков получил травму в матче пятого тура группового этапа Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1). Он травмировался на 73-й минуте и покинул поле. Примечательно, что из-за этого восемь минут «Зенит» играл в меньшинстве, замен у сине-бело-голубых не осталось. В составе «Акрона» красную карточку на 81-й минуте получил защитник Вячеслав Бардыбахин, и тогда составы уравнялись.

Глушенков, который перешел в состав «Зенита» из московского «Локомотива» летом 2024 года, уже пропустил часть игр команды из-за травмы руки, которую получил в матче пятого тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Всего за «Зенит» он успел забить девять голов.

Ранее Глушенкову посоветовали сходить в церковь.