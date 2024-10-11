Министр спорта Украины избран в исполком WADA

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило в своем Telegram-канале о том, что глава организации Матвей Бидный избран в исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Бидный вступит в должность с 1 января 2025 года на период до 2027 года.

WADA было создано 10 ноября 1999 года в Монреале. Сейчас штаб-квартира организации находится в канадском Монреале.

Ранее Бидный ответил на вопрос о том, почему россиян и белорусов на Паралимпиаде было больше, чем на Олимпиаде, намекнув на коррупцию в Международной паралимпийском комитете (МПК).

«Мне кажется, позиция МПК была более мягкой. Возможно, даже каким-то образом простимулированной», — сказал Бидный.

Также Бидный заявил, что возникает множество вопросов, на которые не получены ответы.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

Ранее WADA потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед Олимпиадой.