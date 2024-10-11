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Сборная России может сыграть с трехкратным чемпионом Африки

Сборная России может провести товарищеский матч с Нигерией

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Lee Smith/Reuters

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу проведения товарищеского матча, передает Sport24.

«Работа для организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведется. Поэтому такой матч возможен», — сказал Пачон.

Сейчас сборная России проводит сбор в Новогорске. Национальная команда должна была сыграть с Пакистаном, но матч сорвался из-за того, что пакистанские футболисты не смогли приехать на игру, несмотря на достигнутую договоренность. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны.

Ранее стало известно, что РФС предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Ранее сборной России посоветовали сыграть с молодежкой в отсутствие других соперников.

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