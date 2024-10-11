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В ЦСКА назвали реальным приглашение в команду Месси и Роналду

Футболист ЦСКА Дивеев: хочу видеть в команде Месси и Роналду

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РИА «Новости»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев заявил, что хочет видеть в команде Криштиану Роналду и Лионеля Месси, передает «Чемпионат».

«А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь», — сказал Дивеев.

Роналду сейчас является игроком саудовского «Аль-Насра». Месси выступает в США за клуб МЛС «Интер Майами».

В прошлом туре чемпионата России ЦСКА обыграл московское «Динамо». Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

Ранее в ЦСКА описали победу над «Динамо» словом «четкая».

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