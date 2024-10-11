«Могут поломать»: футболист сборной России о матче с игроками Медиалиги

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев выступил против возможного матча с игроками из Медиалиги, передает «Чемпионат».

«Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы. Могут поломать», — сказал Пальцев.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. Сборная должна была сыграть с Пакистаном, но матч сорвался из-за того, что пакистанские футболисты не смогли приехать на игру, несмотря на достигнутую договоренность. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Ранее тренировку сборной России отложили из-за проверки футболистов на допинг.