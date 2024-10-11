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«Тема алкоголя закрыта»: экс-игрок ЦСКА рассказал, как тренирует юниоров

Тренер Куляш заявил, что выступает против алкоголя и жевательного табака

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Бывший защитник екатеринбургского «Автомобилиста», омского «Авангарда» и московского ЦСКА Денис Куляш в интервью Legalbet заявил, что не позволяет молодым игрокам иметь вредные привычки.

По его словам, молодежь в последнее время пристрастилась к жевательному табаку, который наносит вред здоровью.

«Я категорически против жевательного табака. Я видел много спортсменов, которые пихают эту гадость. Они думают, что они деловые и крутые. Лучше отложить эти деньги и купить букет цветов матери. Я своим пацанам сейчас об этом говорю. Если увижу — будет жестко. На их счастье, пока не видел. Тема алкоголя тоже закрыта, мы ее не касаемся», — заявил Куляш.

В настоящее время Куляш занимает должность главного тренера клуба Молодежной хоккейной лиги «Капитан», представляющего город Ступино Московской области. Также Куляш выступал за румынскую «Чиксереду» с 2019 по 2021 год. В 2020 году спортсмен получил румынское гражданство.

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