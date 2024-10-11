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«Кто сильнее, тот и играет»: в ЦСКА рассказали, как выбирают состав

Форвард ЦСКА Мусаев заявил, что уважает Сауля Гуарирапу

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что ему нравится игровой стиль партнера по команде Сауля Гуарирапы. Его слова приводит Legalbet.

По его словам, с конкурентом за место в основном составе у него нет недопониманий.

«Мне он импонирует как нападающий, у него много сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто играет сильнее, тот и выходит на поле», — заявил Мусаев.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

Ранее лидера «Динамо» обязали забивать голы.

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