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Известны результаты всех матчей в Лиге наций

Стали известны результаты матчей третьего тура Лиги наций

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Ciro De Luca/REUTERS

Завершился игровой день третьего раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно десять матчей.

Первым запуском стояли два матча. Северная Македония со счетом 3:0 обыграла Латвию, а Молдавия оказалась сильнее Андорры — 2:0.

Сборная Англии на домашнем стадионе проиграла национальной команде Греции со счетом 1:2, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию. А главный матч дня между Италией и Бельгией завершился вничью со счетом 2:2. «Газета.Ru» также вела онлайн-трансляцию событий в поединке.

Также Франция разгромила Израиль, встреча завершилась со счетом 4:1. Ирландия оказалась сильнее Финляндии — 2:1. Норвегия переиграла Словению с результатом 3:0. Казахстан разгромно уступил Австрии — 0:4. Фраерские острова и Армения победителя не выявили — 2:2. Гибралтар оказался сильнее Сан-Марино — 1:0.

Третий тур Лиги наций продлится до 12 октября. С 13-го числа в рамках турнира сборные сыграют четвертый тур, он продлится до 15 октября. После чего международная пауза для сборных в октябре будет завершена.

Ранее в УЕФА упрекнули футболистов с высокими зарплатами.

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