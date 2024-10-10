Италия и Бельгия не выявили победителя в матче Лиги наций

Сборные Италии и Бельгии сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 2:2.

Италия открыла счет уже на 1-й минуте, отличился Андреа Камбьязо. На 24-й минуте игры итальянцы увеличили преимущество благодаря голу Матео Ретеги. Первый мяч бельгийцы отыграли на 42-й минуте, забил Максим Де Кёйпер. На 61-й минуте Леандро Троссард сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Италия и Бельгия играют Лиге А в группе 3 вместе с национальными командами Франции и Израиля. Итальянская сборная в первых двух турах одержала две победы — одолела Францию со счетом 3:1 и Израиль со счетом 2:1. Бельгия в первом туре со счетом 3:1 обыграла соперников из Израиля, однако следом проиграла французам — 0:2.

В следующем туре Италия сразится дома с Израилем. Игра состоится 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Бельгийцы в четвертом туре группового этапа в тот же день сыграют с Францией, встреча также начнется в 21:45 мск.

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