Лидера «Динамо» обязали забивать голы

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что его партнеры способны создавать голевые моменты вне зависимости от позиции на поле. Его слова приводит Legalbet.

«У нас в команде множество футболистов, кто может забивать помимо Тюкавина. Конечно, Костя, как форвард, должен забивать. Но самое главное, чтобы мы работали как команда и вместе стремились к тому, чтобы работать на благо коллектива», — заявил Лаксальт.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

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