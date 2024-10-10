«Злорадствовали, когда у нас было»: чемпион Игр о допинге у украинской спортсменки

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, говоря о дисквалификации украинской биатлонистки Виты Семеренко из-за допинга, заявил, что украинцы часто злорадствовали над допингом у российских спортсменов, однако получили аналогичную ситуацию. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я когда-то был на 40-летии украинского биатлона, но за последние годы они в годы националистических настроений как-то злорадствовали, когда у нас что-то появлялось. Если это достоверно, то не надо бросать камни в чужой огород», — заявил Тихонов.

9 октября стало известно, что украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год по допинг-делу. Об этом на своем сайте сообщил Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) Украины. Семеренко обвинили в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года. Срок дисквалификации отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Семеренко является олимпийской чемпионкой 2014 года в смешанной эстафете. Также на той Олимпиаде она стала бронзовой призеркой в спринте. Дважды она выигрывала серебро на чемпионатах мира и пять раз — бронзу.

Ранее срок дисквалификации игрока «Ювентуса Поля Погба сократили больше чем в два раза.