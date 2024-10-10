В УЕФА упрекнули футболистов с высокими зарплатами

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин, комментируя недовольство игроком расписанием игр, упрекнул в нежелании играть футболистов с высокими зарплатами. Его слова приводит Би-би-си.

«Места для дополнительных матчей больше нет. Но я должен добавить: а кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и те [клубы], у которых по 25 топ-игроков. Те, у кого зарплаты ниже, и клубы, у которых всего 11 игроков, не жалуются. Они любят играть», — заявил он.

В сентябре полузащитник «Манчестер Сити» Родри в комментарии Би-би-си высказал недовольство тем, как составлен календарь, и заявил, что 70-80 матчей за сезон, которые вынуждены играть футболисты, это очень большое количество. Его поддержали футболисты и тренеры топ-клубов, в том числе представители «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед».

Чеферин — седьмой президент УЕФА. Он занимает свой пост с 14 сентября 2016 года.

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