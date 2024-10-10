«Сидит на двух стульях»: легенда «Спартака» набросился на Карпина

Советский футболист и экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Валерий Карпин не должен был продлевать контракт со сборной России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Нужно воспитывать молодежь для первой команды, но Валерий Георгиевич этого не делает. А почему – это уже ему вопрос. На двух стульях давно сидит, ничего и нигде не может сделать: «Ростов» играет посредственно, сборная... Сами видите», — заявил Кавазашвили.

Карпин стал главным тренером сборной России в 2021 году. На сегодняшний момент он совмещает посты в национальной команде и «Ростове», который идет на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет официального соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола страны отклонили это предложение из-за календаря команды.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. В итоге, российская сторона отказалась от проведения матча с пакистанскими футболистами.

Ранее бывший футболист «Спартака» рассказал, нужно ли было собираться сборной России.