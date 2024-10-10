Комментатор рассказал о причине провала «Металлурга» на старте сезона

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газета.Ru» заявил, что в магнитогорском «Металлурге» всерьез не рассматривали отставку Андрея Разина после неудачного старта сезона, и объяснил первые неудачи выигранным Кубком Гагарина.

«У Разина сверхвысокий кредит доверия после чемпионства. Но что игра не шла на старте, это совершенно точно. Наверное, действительно серьезно об отставке можно было бы говорить, если ситуация к середине октября не исправилась. Если бы «Магнитка» была где-то в районе «Барыса» продолжая оставаться вне зоны плей-офф, тогда на это позиции Разина можно было посмотреть по-другому. Сейчас все в порядке. Я думаю, особо и в клубе по этому поводу не переживали. Чемпионская похмелье, все дела».

«Металлург» после провального старта регулярного чемпионата выиграл четыре встречи подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 15-ти встречах. В своем последнем на данный момент матче команда Разина уступила нижегородскому «Торпедо» со счетом 4:5.

Ранее Роман Ротенберг пожаловался на дискриминацию по нацпризнаку в российском хоккее.