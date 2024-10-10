В министерстве спорта Испании назвали Надаля легендой

Министерство образования и спорта Испании поблагодарило теннисиста Рафаэля Надаля за заслуги, назвав его легендой. Об этом сообщает их официальный аккаунт в социальной сети X.

«Легенда. Миф. История испанского и мирового спорта. Спасибо, Рафа», — говорится в сообщении.

Последним турниром, в котором примет участие испанец, станет Кубок Дэвиса, который состоится в ноябре.

29 июля Надаль проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во втором круге одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024. Встреча, которая продолжалась 1 час 43 минуты, завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (2-е место в истории), в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

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