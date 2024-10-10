Четыре очка Барбашева помогли «Вегасу» победить «Колорадо» в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев набрал четыре очка в победном матче предсезонного турнира против «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счетом 8:4. Россиянин был признан первой звездой игры — в его активе две заброшенные шайбы и две результативные передачи. Столько же очков (0+4) удалось набрать американскому форварду Джеку Айкелу.

Без результативных действий завершили встречу россияне Павел Дорофеев из «Вегаса» и Николай Коваленко из «Колорадо». Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 14 бросков.

В прошлом сезоне Барбашев принял участие в 89 матчах за «Вегас», в которых набрал 49 очков (19+30).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее женщина-тренер дебютировала в НХЛ.