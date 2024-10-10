«Пари НН» предсказали проблемы с попаданием в топ-8

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, который возглавил клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН», вряд ли сможет завершить с новым клубом сезон в первой половине турнирной таблицы. Так считает экс-форвард «Крыльев Советов» Зураб Циклаури, заявивший об этом в интервью Legalbet.

«Они с Гончаренко точно в восьмерке не будут. Наверное, место десятое, если так и останутся на 12-м, думаю, это будет удовлетворительный результат. Он наладит игру, но с таким составом сложно будет оказаться выше десятого места», — заявил Циклаури.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал». Он был уволен из команды 30 мая 2024 года после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом матче за право играть в РПЛ со счетом 0:2. По итогам двухматчевого противостояния «Акрон» заработал путевку в РПЛ.

Гончаренко также тренировал московский ЦСКА, Уфу, «Краснодар» и белорусский БАТЭ.

«Пари НН» занимает в таблице чемпионата России 12-е место, набрав 11 очков. Лидируют в чемпионате московский «Локомотив» и «Краснодар», имея в активе по 27 баллов. Замыкает тройку петербургский «Зенит», набрав 26 очков.

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