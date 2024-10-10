Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пари НН» предсказали проблемы с попаданием в топ-8

Экс-форвард Циклаури заявил, что «Пари НН» не попадет в топ-8 команд РПЛ

close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, который возглавил клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН», вряд ли сможет завершить с новым клубом сезон в первой половине турнирной таблицы. Так считает экс-форвард «Крыльев Советов» Зураб Циклаури, заявивший об этом в интервью Legalbet.

«Они с Гончаренко точно в восьмерке не будут. Наверное, место десятое, если так и останутся на 12-м, думаю, это будет удовлетворительный результат. Он наладит игру, но с таким составом сложно будет оказаться выше десятого места», — заявил Циклаури.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал». Он был уволен из команды 30 мая 2024 года после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом матче за право играть в РПЛ со счетом 0:2. По итогам двухматчевого противостояния «Акрон» заработал путевку в РПЛ.

Гончаренко также тренировал московский ЦСКА, Уфу, «Краснодар» и белорусский БАТЭ.

«Пари НН» занимает в таблице чемпионата России 12-е место, набрав 11 очков. Лидируют в чемпионате московский «Локомотив» и «Краснодар», имея в активе по 27 баллов. Замыкает тройку петербургский «Зенит», набрав 26 очков.

Ранее белорусы возмутились отказом литовцев сыграть в футбол.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами