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«Силы на плей-офф не копим»: в «Салавате Юлаеве» объяснили проигрыш ЦСКА

Защитник «Салавата» Панин заявил, что клуб не копит силы на плей-офф КХЛ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин в интервью Legalbet заявил, что его команда не копит силы перед матчами плей-офф Кубка Гагарина.

Во вторник, 8 октября, ЦСКА взял верх над «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:0.

«Я приверженец такого правила, что везет тому, кто везет. ЦСКА грамотно играл в защите: ребята ловили на себя шайбу, наши острые моменты они компенсировали игроками, и плюс их вратарь хорошо сыграл. Нельзя сказать, что мы копим силы на дальнейшие матчи или плей-офф. Сейчас самое интересное», — заявил Панин.

После этой победы красно-синие набрали 17 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 12 баллами занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

До этой встречи ЦСКА в регулярном чемпионате проиграл две игры подряд с общим счетом 0:11 — сначала «Металлургу» 0:7, а затем со счетом 0:4 уступил «Трактору».

Ранее бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин назвал магнитогорский клуб главной загадкой КХЛ.

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