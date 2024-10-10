Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В Бога они не особо верят»: белорусы возмутились отказом литовцев сыграть в футбол

Зампред АБФФ Василевич заявил, что Белоруссия была готова сыграть матч с Литвой

close
Depositphotos

Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола Андрей Василевич в интервью Odds.ru заявил, что не понял решения сборной Литвы отказаться от встречи на чемпионате мира по пляжному футболу.

По его словам, белорусская команда полностью была готова к проведению игры.

«Отказались и все. Им правительство запретило. Пусть остальное рассудят Бог или время. Видимо, в Бога они не особо верят», — заявил чиновник.

Поединок между сборными Литвы и Белоруссии должен был состояться 9 октября в Испании. Команды стали соперниками по итогам жеребьевки раунда 1/8 финала квалификации мирового первенства.

При этом такое решение не стало первым со стороны Литовской федерации. В марте 2024 года президент организации объяснил, что женская сборная страны по футболу намерена отказаться от проведения двух матчей отборочного турнира чемпионата Европы — 2025 против соперниц из Белоруссии. В Литве подчеркнули, что готовы к санкциям, которые включают в себя два технических поражения в этих поединках.

Ранее тренер Сергей Кирьяков выступил против матча сборной против команды Медиалиги.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами