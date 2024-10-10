«В Бога они не особо верят»: белорусы возмутились отказом литовцев сыграть в футбол

Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола Андрей Василевич в интервью Odds.ru заявил, что не понял решения сборной Литвы отказаться от встречи на чемпионате мира по пляжному футболу.

По его словам, белорусская команда полностью была готова к проведению игры.

«Отказались и все. Им правительство запретило. Пусть остальное рассудят Бог или время. Видимо, в Бога они не особо верят», — заявил чиновник.

Поединок между сборными Литвы и Белоруссии должен был состояться 9 октября в Испании. Команды стали соперниками по итогам жеребьевки раунда 1/8 финала квалификации мирового первенства.

При этом такое решение не стало первым со стороны Литовской федерации. В марте 2024 года президент организации объяснил, что женская сборная страны по футболу намерена отказаться от проведения двух матчей отборочного турнира чемпионата Европы — 2025 против соперниц из Белоруссии. В Литве подчеркнули, что готовы к санкциям, которые включают в себя два технических поражения в этих поединках.

Ранее тренер Сергей Кирьяков выступил против матча сборной против команды Медиалиги.