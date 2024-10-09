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Российский тренер против матча сборной против команды Медиалиги

Тренер Кирьяков высказался против матча сборной России со сборной Медиалиги

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Андрей Варенков/РИА Новости

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался против проведения товарищеского матча между национальной сборной и сборной Медиалиги, передает Vprognoze.ru.

«Отрицательно отношусь к товарищеским матчам внутри России с клубами, с Медиалигой. Нет никакой мотивации для сборной. А международные матчи идут в зачет», — сказал Кирьяков.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Карпин открыл счет на 75-й минуте матча. В конце поединка Андрей Шевченко сравнял счет. Эта ничья не позволила России выйти на Евро-2000. Украина попала в стыковые матчи, где проиграла Словении. Сборная Франции вышла из отборочной группы с первого места, а затем выиграла турнир, обыграв в финальном матче Италию.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Юрий Семин предложил сборной России сыграть со сборной Первой лиги.

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