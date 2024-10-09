«У меня знатно подгорело»: жена Кержакова об интервью Дзюбы

Евгения Кержакова, жена экс-нападающего сборной России Александра Кержакова, прокомментировала в своих соцсетях сообщение, в котором она высказалась на тему интервью футболиста Артема Дзюбы, который заявил, что он против того, чтобы его жена Кристина вела личную страницу в соцсетях.

«Посмотрела тут одно шоу. У меня подгорело знатно. Это правда для многих новость, что один взрослый человек другому взрослому человеку НЕ может что-то запрещать», — написала Евгения.

Дзюба подписал с тольяттинским «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы один забитый мяч и три передачи.

5 октября «Акрон» в 12-м туре Российской премьер-лиге сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 2:2, причем второй мяч тольяттинская команда пропустила на 90+4-й минуте матча. Сам Дзюба результативными действиями не отметился.

Ранее Дзюба заявил, что ушел из «Спартака» из-за зарплаты.