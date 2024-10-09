«Судья с кулака пробил в печень»: экс-игрок ЦСКА рассказал, как подрался с румынским арбитром

Бывший защитник екатеринбургского «Автомобилиста» и московского ЦСКА Денис Куляш в интервью Legalbet заявил, что выступая за румынскую «Чиксереду», однажды вступил в конфликт с одним из арбитров.

Хоккеист заявил, что по ходу игры рефери нанес ему удар кулаком сзади.

«Мы с игроком одним сцепились, и судья подумал, что мы драться будем. Но никто со мной драться не хотел. Кто дрался, больше не подъезжали ко мне. А судья подкатился сзади и с кулака пробил мне в печень. Этого не заметили, никто не знал про это. А я замахнулся в ответ — получил 12 матчей дисквалификации. Я перед всеми извинился — был не прав, нельзя было замахиваться», — заявил Куляш.

За «Чиксереду» Куляш выступал с 2019 по 2021 год. В 2020 году спортсмен получил румынское гражданство. В настоящее время Куляш занимает должность главного тренера клуба Молодежной хоккейной лиги «Капитан», представляющего город Ступино Московской области.

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