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Экс-футболист сборной России расстроился из-за интервью Слуцкого

Экс-футболист сборной России Игнашевич: меня расстроило интервью Слуцкого

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич заявил на YouTube-канале Smol Talk, что его расстроило интервью экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого, которое он дал в 2016 году после невыхода национальной команды из группы на Евро-2016.

«Меня очень расстроило резонансное интервью Слуцкого. Он сказал, что наш уровень был понятен, и даже если бы мы вышли из группы, то проиграли бы в плей-офф», — сказал Игнашевич.

Сборная России на Евро-2016 под руководством Слуцкого не вышла из группы, в которой сыграла вничью с Англией и уступила Уэльсу и Словакии. Победителем турнира стала сборная Португалии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сборная России отказалась от матча с пакистанцами.

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