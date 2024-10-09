«Другого пути нет»: Костомаров выложил видео из тренажерного зала

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он работает в тренажерном зале.

«А как еще держать себя в физической и моральной форме? Только так! Другого пути нет», — написал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров объявил о запуске собственного шоу.

Ранее Костомаров рассказал о помощи государства с покупкой протеза на вторую руку.