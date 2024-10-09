Боксера Бивола сравнили с кошкой перед поединком с Бетербиевым

Российский боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, Ростислав Плечко заявил, что считает представителя России Дмитрия Бивола фаворитом боя против соотечественника Артура Бетербиева. Его слова приводит LiveResult.

«Я предполагаю, что Дмитрий выиграет по очкам, потому что он хорошо двигается на ринге, он как кошка. У него интуиция кошачья такая, из-за этого я ставлю на его победы. Сильная сторона Бетербиева – это нокаутирующий удар. То есть он сильнобьющий еще с любительского бокса. Был момент, когда он перешел в тяжелую весовую категорию», — заявил он.

12 октября Бетербиев и Бивол подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии.

Оба боксера ни разу не проигрывали в своей карьере. Бетербиев одержал 20 побед (все — нокаутом), Бивол — 23 (12 — нокаутом).

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Ранее Бетербиев сделал сенсационное заявление перед боем с Биволом.