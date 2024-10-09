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Российский теннисист проиграл Джоковичу

Россиянин Сафиуллин уступил сербу Джоковичу на «Мастерсе» в Шанхае

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Edgar Su/REUTERS

Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, проиграв в матче четвертого круга представителю Сербии Новаку Джоковичу.

Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Сафиуллин выполнил две подачи навылет, допустил столько же двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех заработанных. На счету его соперника четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

За право сыграть в полуфинале Джокович сразится с представителем Чехии Якубом Меншиком.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Сафиуллин — победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, он выиграл Открытый чемпионат Австралии в 2015 году.

Ранее иностранный теннисист признал свою неправоту в критике Даниила Медведева.

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