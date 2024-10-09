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«Что я скажу, что я идиот?» Карпин об игре сборной России с Медиалигой

Тренер сборной России Карпин выступил против игр с клубами Медиалиги

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Телеграм-канал Сборная России по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не приветствует возможность проведения поединка национальной команды с клубами Мединой лиги. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Есть статус, который надо поддерживать. Играть с клубами? Если бы 15 октября была бы игра в Лиге наций, то можно было бы сыграть с любой командой. Мы готовимся, и нам нужен спарринг. А так чтобы что? Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот?» — заявил Карпин.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет официального соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола страны отклонили это предложение из-за календаря команды.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Карпин назвал нового соперника сборной России.

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