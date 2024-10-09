Карпин назвал нового соперника сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в ноябре российские футболисты могут сыграть с национальной командой Сирии. Его слова приводит Sport24.

«В июне я понимал, что есть соперник на октябрь — Пакистан. При этом мы тогда не знали, с кем будем играть в сентябре. Все может меняться. Но на данный момент есть информация о двух соперниках в ноябре. Один из них — Сирия», — заявил Карпин.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет официального соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола страны отклонили это предложение из-за календаря команды.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее была названа причина вызова Александра Головина в сборную.