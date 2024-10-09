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Россиянка впервые в истории взошла на все высочайшие горы

Альпинистка Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все высочайшие горы

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alina0005/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Альпинистка Алина Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Пекова стала первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли — 14 «восьмитысячников», горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров.

Пековой еще предстоит спуск с Шишабангмы.

Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. Десять восьмитысячников расположены в Гималаях, четыре — в Каракоруме. Всего в истории альпинизма подобного смогли достичь около 50 человек.

Пековой для того, чтобы покорить все 14 «восьмитысячников», потребовалось всего полтора года. Восхождение на 11 вершин она совершила в 2023 году, а в 2024-м покорила оставшиеся. Примечательно, что на Шишабангму она пыталась совершить восхождение еще в прошлом году, однако экспедицию, членом которой была российская альпинистка, отменили из-за несчастного случая в группе.

Ранее россиянин отказался становиться самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.

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