Медведев обыграл Циципаса и сразится с Синнером в четвертьфинале

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв в четвертом круге турнира представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:3. Российский теннисист десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11 заработанных. Циципас выполнил четыре эйса, совершил столько же двойных ошибок и выиграл единственный заработанный брейк-пойнт.

За право сыграть в полуфинале Медведев сразится с первой ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером. В последний раз спортсмены встречались 5 сентября в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open). Тогда победа досталась Синнеру. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Матч Медведева и Синнера в Шанхае состоится 10 октября. Ориентировочное время начала противостояния — 05:00 по московскому времени.

Ранее иностранный теннисист признал свою неправоту в критике Медведева.