«Он машина»: в Госдуме высказались о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин замотивирован на то, чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит NEWS.ru.

«Нам бы очень хотелось, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки. Мы все этого ждем и желаем. Мне кажется, побьет. В этом году я не уверен, но двух сезонов вполне достаточно, чтобы достигнуть этого результата. Он машина», — заявил Свищев.

Первый матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз» 13 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее хоккеист посмеялся над гонкой Овечкина за рекордом.