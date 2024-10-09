Экс-игрок сборной объяснил, что нужно для создания хорошей команды в «Динамо»

Главному тренеру московского «Динамо» Марцелу Личке необходимо еще немного времени, чтобы создать сильную и конкурентоспособную команду. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе.

«Личка — классный тренер. Он чуть больше года работает в «Динамо». Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. Но он уже добился неплохого результата с этим коллективом. После зимней паузы уже будет виден четкий почерк его тренерской деятельности», — считает Тетрадзе.

Эксперт заметил, что для создания чемпионской команды необходимо два сезона. Тетрадзе порадовался большому количеству молодых игроков в «Динамо», подчеркнув при этом, что также необходима свежая кровь в лице легионеров, которые бы мотивировали молодых футболистов прогрессировать.

Личка пришел в «Динамо» из «Оренбурга» в июне 2023 года. Под его руководством команда до последнего тура минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) боролась за чемпионство, но в итоге завоевала бронзовые медали. В текущем розыгрыше РПЛ бело-голубые после 11 туров идут на пятой строчке, набрав 20 баллов. Следующим соперником команды будет «Рубин», эта игра состоится в Казани 20 октября.

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