Игрок «Краснодара» рассказал, что является для него большой честью

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян порадовался тому, что становится основным футболистом сборной Армении. Об этом 20-летний игрок заявил в комментарии порталу Legalbet.

«Конечно, я рад, что постепенно становлюсь основным игроком сборной Армении. Представлять национальную сборную — это всегда большая честь для меня», — сказал Арутюнян.

За основную национальную команду Армении Арутюнян провел 16 игр. Он получил вызов также на ближайшие матчи сборной, в которых ее соперниками станут Фарерские острова и Северная Македония.

Арутюнян является воспитанником «Краснодара», за основную команду черно-зеленых он дебютировал в мае 2023 года. Уроженец Саратовской области провел девять товарищеских матчей за юношеские сборные России, однако на взрослом уровне принял решение представлять Армению.

«Краснодар» после 11 туров возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 27 очков. «Быки» подходят к 12 туру с победной серией из восьми матчей подряд. Следующим соперником черно-зеленых в национальном первенстве будет «Спартак». Эта игра состоится в Москве 19 октября и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее глава РПЛ Алаев заявил, что видит предпосылки для смены чемпиона.