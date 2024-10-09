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Названа причина вызова Головина в сборную

Тренер Чернышов считает плюсом для игрока Головина поездку в Россию

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Вызов полузащитника «Монако» Александра Головина в сборную России имеет положительные стороны для футболиста, даже несмотря на то, что национальная команда проводит сбор, не имея в календаре запланированных товарищеских матчей. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов.

«<…>для Головина поездка в Россию имеет положительные моменты, например, увидеть родных, друзей, пообщаться. В каком красивом городе мира бы ни жил футболист, но у него есть близкие на родине, хочется приехать. Сейчас же это особенно актуально, когда приехать сложнее. Это должно дать положительный заряд энергетики Головину и повлиять на него», — считает Чернышов.

Специалист добавил, что сбор национальной команды напоминает болельщикам о ее функционировании. По мнению Чернышова, к матчам нужно быть готовым в любой момент. Он предположил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин обсудил с Головиным ситуацию и было найдено решение, которое оказалось для игрока оптимальным.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Кроме того, медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее вратарь сборной России Лунев заявил о неопределенности в планах команды.

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