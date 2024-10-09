Основательница поп-ММА промоушена оценила призыв сына Кадырова к чеченским бойцам

Поп-ММА много потеряет без чеченских спортсменов. Об этом заявила основательница своего бойцовского промоушена Наталья Буланова, комментируя призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, к чеченским бойцам покинуть подобные организации, пишет «Подъем».

«Если мы берем глобально, у них религия запрещает драться полураздетыми на публику, а они это делают», — сказала она.

8 октября Ахмат Кадыров призвал в своем Telegram-канале чеченцев не участвовать в поп-MMA. По его словам, поведение чеченских бойцов на ринге и за его пределами порочит честь народа и веру, а также противоречит традициям и ценностям Чечни. Он назвал свое обращение «последним предупреждением».

После этого боец смешанного стиля Виталий Минаков заявил «Газете.Ru», что каждый волен сам принимать решение об участии в тех или иных промоушенах, но разделил обеспокоенность этической стороной поп-ММА.

Поп-ММА — это вид смешанных единоборств, в котором в боях обычно участвуют не профессиональные бойцы, а блогеры, артисты и другие известные люди. Сопровождаются такие турниры раскруткой в соцсетях промоушенов и самих участников, которые зачастую ведут себя крайне некорректно по отношению к соперникам.

Ранее Чимаев одним смайлом оценил призыв сына Кадырова к чеченским бойцам уйти из поп-MMA.