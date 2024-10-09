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В луганском клубе заявили о желании играть под эгидой РФС

Президент луганского ФК «Заря» Асатрян: мы хотим участвовать в турнирах РФС

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Shutterstock/Angela Bragato

Луганский футбольный клуб «Заря» хочет участвовать в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом в интервью порталу ODDS.ru заявил президент клуба Араик Асатрян.

«Общение с РФС уже было, мы обозначили, что есть такой клуб, есть такие цели и желание участвовать. Мы ни от кого ничего не просим, просто нужно добро, чтобы мы участвовали. У нас все нормально: есть клубная структура, есть финансирование, остается только добро, и все», — сказал функционер.

Асатрян уточнил, что клуб хочет в 2025 году заявиться во Вторую лигу Б, где играют также «Ростов-2», ялтинский «Рубин» и «Севастополь». По его словам, на данный момент нет определенных сроков одобрения вступления клуба в лигу, при этом в РФС положительно оценивают эту инициативу.

Президент «Зари» добавил, что команда готова играть в Ростове-на-Дону во избежание возможных сложностей. При этом Асатрян подчеркнул, что в Луганске у клуба есть стадион, а инфраструктура готова к играм.

«Зрители хотят ходить на стадион и поддерживать свою команду. Мы специально строим молодой коллектив, у нас сейчас средний возраст — 20 лет, чтобы через год ребята пошли дальше. У нас изначально была задача — сделать команду, административный штаб, инфраструктуру, чтобы зайти в ФНЛ», — заключил Асатрян.

Ранее уроженец Луганска, экс-футболист «Зари» Юран рассказал, что ему угрожали с Украины за решение играть за Россию.

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