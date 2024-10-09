Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» травмировался во время мытья посуды

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» конголезец Аксель Туанзебе, который сейчас выступает за «Ипсвич», получил травму во время мытья посуды. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что в этот момент разбился стакан и глубоко поранил палец футболиста. Источник утверждает, что существовала вероятность того, что 26-летний футболист может потерять большой палец в результате инцидента, однако этого удалось избежать благодаря качественно выполненной операции.

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна подтвердил, что Туанзебе повредил руку в результате несчастного случая.

26-летний футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За основную команду Туанзебе провел 37 встреч, не отметившись результативными действиями.

В чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», имея в активе 18 очков. Второе место занимает «Манчестер Сити» с 17 очками. Лондонский «Арсенал» отстает от «Сити» по дополнительным показателям.

Ранее было названо условие, при котором тренера Эрика тен Хага уволят из «Манчестер Юнайтед».