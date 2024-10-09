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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» травмировался во время мытья посуды

Бывший игрок «МЮ» Туанзебе чуть не потерял палец во время мытья посуды

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Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» конголезец Аксель Туанзебе, который сейчас выступает за «Ипсвич», получил травму во время мытья посуды. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что в этот момент разбился стакан и глубоко поранил палец футболиста. Источник утверждает, что существовала вероятность того, что 26-летний футболист может потерять большой палец в результате инцидента, однако этого удалось избежать благодаря качественно выполненной операции.

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна подтвердил, что Туанзебе повредил руку в результате несчастного случая.

26-летний футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За основную команду Туанзебе провел 37 встреч, не отметившись результативными действиями.

В чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», имея в активе 18 очков. Второе место занимает «Манчестер Сити» с 17 очками. Лондонский «Арсенал» отстает от «Сити» по дополнительным показателям.

Ранее было названо условие, при котором тренера Эрика тен Хага уволят из «Манчестер Юнайтед».

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