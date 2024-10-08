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Клуб НХЛ хочет подписать хоккеистов «Трактора» и «Северстали»

Экс-хоккеист Артюхин: нападающий «Трактора» Шабанов может заиграть в НХЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий челябинского «Трактора» Максим Шабанов и форвард череповецкой «Северстали» попали в сферу интересов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз». Бывший нападающий ЦСКА и «Динамо» Евгений Артюхин в комментарии порталу Legalbet выразил мнение, что оба хоккеиста могут заиграть за океаном.

«Я считаю, что оба хоккеиста могут там заиграть. Наверное, у Шабанова чуть больше шансов за счет того, что он постарше, чуть опытнее. Ему в Национальной хоккейной лиге сходу будет проще. В его действиях есть стабильность, он — талантливый игрок. Он несколько сезонов играет ярко. Все это не случайность», — считает Артюхин.

Эксперт подчеркнул, что возможный отъезд игроков после нынешнего сезона зависит от них самих. Артюхин не исключил, что хоккеисты могут не захотеть выступать в НХЛ. По мнению специалиста, не самым габаритным игрокам может быть более комфортно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Шабанов набрал 14 (6+8) очков в 12 матчах. На счету Аймурзина 12 (7+5) баллов в 13 встречах.

Ранее вратарь Шестеркин отклонил предложение «Нью-Йорк Рейнджерс» на $88 млн.

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