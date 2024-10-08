Немецкий теннисист высказался о причине своих неудач в финалах крупных турниров

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что в его поражениях на Турнирах Большого шлема виноваты судьи. Слова спортсмена приводит «Советский спорт» со ссылкой на Punto De Break.

«Это невозможно. Каждый финал турнира «Большого шлема», в котором я участвую, я проигрываю только из-за вас, судьи, это ваши ошибки. Я здесь работаю, как животное, но вы, ребята, совершаете огромное количество ошибок», — заявил Зверев.

Он обыграл голландца Таллона Грикспора в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5).

В третьем круге на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае немецкий теннисист обыграл голландца Таллона Грикспора со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5). В одном из эпизодов он вступил в перепалку с судьей матча, высказавшись об отсутствии у себя титулов «Большого шлема».

27-летний Зверев дважды играл в финалах крупных турниров. В 2020 году он проиграл финал на US Open, а в 2024 — на «Ролан Гаррос».

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