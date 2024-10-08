Российский вратарь назвал минус футболиста Тюкавина

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев назвал нападающего команды Константина Тюкавина зависимым форвардом. Слова футболиста приводит Metaratings.

«Костя молодец, делает свою работу, но он человек зависимый. Нападающий, которому нужны мячи. Когда ему доставляют, он делает свою работу качественно, когда не доставляют, он этого не может сделать», — заявил Лунев.

В прошлом туре чемпионата России «Динамо» уступило столичному ЦСКА. Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

Тюкавин занял вторую строчку в гонке бомбардиров прошлого сезона, забив 15 мячей. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он отличился четыре раза.

Ранее экс-футболист назвал «Динамо» дворовой командой.