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Обвинявшей футболиста в насилии российской модели грозит до двух лет тюрьмы

Обвинявшая Эрнандеса в насилии российская модель Кремлева может сесть в тюрьму

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luisa.kremleva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

Российская модель Луиза Кремлева, которая обвиняла футболиста «Милана» Тео Эрнандеса в насилии, может получить до двух лет тюрьмы за клевету. Об этом сообщает ABC.

Инцидент произошел в июне 2017 года. По словам Кремлевой, Эрнандес, предварительно накачав наркотическими веществами, изнасиловал и избил ее на парковке ночного клуба в Марбелье. В крови девушки наркотики обнаружены не были, но половой акт подтвердился. Футболист заявил, что все произошло по обоюдному согласию и обвинения были сняты.

Сообщается, что Кремлевой предъявлены обвинения в клевете. Власти Испании нашли достаточно доказательств того, что обвинения девушки в адрес Тео являются ложными — по одной из версий, целью Кремлевой было привлечение внимания СМИ и возможное получение финансовой выгоды.

В январе 2020 года Следственный суд Марбельи выдал ордер на обыск, арест и предъявление обвинений, после чего девушка была задержана. Более четырех лет спустя она предстанет перед судом.

Заседание по делу Кремлевой пройдет 28 октября.

Ранее стало известно, за что боксера Дмитрия Бивола ненавидит бывшая жена.

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