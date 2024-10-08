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В Госдуме предложили альтернативу квадробингу

Журова о квадробинге: лучше пусть гольфом занимаются, тоже единение с природой

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РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова рассказала о готовящемся законопроекте о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», под понятие которой попадает и квадроберство, а также предложила ему альтернативу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«К вопросу нужно подходить аккуратно. Возможно, нужен будет законопроект. На утренники дети же одеваются в животных, но они не подражают им. На запад смотреть точно не стоит — пусть сами сходят с ума. Лучше уж пусть гольфом занимаются, тоже единение с природой», — заявила Журова.

Квадробинг — популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных.

5 октября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, под который, в том числе, попадет и пропаганда квадроберства.

Ранее психолог рассказал, как вести себя родителям квадроберов.

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