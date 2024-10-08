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Заверший карьеру из-за проблем с сердцем футболист подал в суд на «Барселону»

Бывший футболист Агуэро подал в суд на «Барселону» из-за невыплаты €3 млн

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Albert Gea/Reuters

Бывший футболист испанской «Барселоны» аргентинец Серхио Агуэро подал в суд на каталонский клуб из-за невыплаты ему заработной платы в размере €3 млн. Об этом сообщает As.

36-летний футболист перешел в «Барселону» летом 2021 года, покинув английский «Манчестер Сити» в статусе свободного агента. Зимой того же года он завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

Сообщается, что ранее клуб согласился выплатить деньги за счет страховой. Однако там отказались это делать. В компании заявили, что у Агуэро были проблемы с сердцем еще до перехода в «Барселону».

Никаких слушаний по этому делу еще не проводилось. Футболист не хочет привлекать внимание общественности и закрыть этот вопрос как можно быстрее.

Агуэро является пятикратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», а также победителем Лиги Европы с мадридским «Атлетико». В составе сборной Аргентины он провел 101 матч, в которых забил 41 мяч. В 2021 году Агуэро выиграл с национальной командой Кубок Америки.

В составе «Барселоны» футболист провел пять матчей и забил один мяч.

Ранее футболист заявил, что рекорды Криштиану Роналду останутся в истории.

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