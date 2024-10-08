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«Зенит» хочет сыграть товарищеский матч с клубом из Турции

«Зенит» собирается сыграть товарищеский матч с «Фенербахче» Моуринью

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UEFA.com

Петербургский «Зенит» собирается сыграть товарищеский матч с турецким клубом «Фенербахче», который тренирует один из самых титулованных специалистов в истории современного футбола португалец Жозе Моуринью. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, близкий к руководству команды из Турции.

Сообщается, что встреча может состояться в Турции во время паузы на игры сборных в ноябре.

В октябре «Зенит» изначально планировал сыграть на выезде против минского «Динамо», но в итоге сыграет дома с сербской «Воеводиной» 12 числа.

В текущем сезоне «Фенербахче» под руководством Моуринью идет на четвертом месте в чемпионате Турции, набрав 16 очков после семи туров. В Лиге Европы коллектив занимает 13 строчку, имея в активе четыре балла после двух игр.

«Зенит» занимает третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). У команды Сергея Семака 26 очков после 11 туров. От дуэта лидеров в лице «Краснодара» и московского «Локомотива» они отстают на один балл.

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