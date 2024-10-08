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Американский теннисист оскорбил судью после поражения от россиянина

Американский теннисист Тиафо оскорбил судью после поражения от Сафиуллина

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Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо может получить денежный штраф за ругань в адрес судьи после поражения от россиянина Романа Сафиуллина на турнире в Шанхае. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Американец уступил со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (5:7). За время встречи, которая продолжалась 3 часа 6 минут, Тиафо сделал шесть эйсов, одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из десяти. Сафиуллин сделал 17 эйсов, четыре раза допустил ошибку на подаче и реализовал три брейк-поинта из девяти.

На тай-брейке первого сета Тиафо получил третье предупреждение в матче за затяжку времени и был лишен первой подачи, после чего и проиграл розыгрыш. После завершения встречи он семь раз жестко сказал судье: «К черту тебя». За подобное поведение американец может получить денежный штраф.

В четвертом круге турнира в Шанхае Сафиуллин сыграет против экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что сестры Андреевы сыграют между собой на турнире в Китае.

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