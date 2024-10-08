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Россиянин отказался становиться самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

Шестеркин отклонил предложение «Нью-Йорк Рейнджерс» на 88 миллионов долларов

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Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отклонил предложение о новом контракте. Об этом сообщает американский журналист Кевин Уикс.

По новому соглашению сроком на восемь лет, 28-летний Шестеркин должен был получать 11 миллионов долларов в год. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым вратарем лиги. Больше всех в этом амплуа сейчас получают голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс (10,5 млн) и россиянин Сергей Бобровский, который выступает за «Флориду Пантерз» (10 млн).

Действующее соглашение Шестеркина с «Нью-Йорк Рейнджерс» с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце сезона-2024/25.

В прошлом сезоне россиянин провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В среднем за матч он пропускал 2,58 шайбы, при этом отражая 91,3% бросков. В плей-офф показатели Бобровского были еще выше: 16 игр, 2,37 пропущенных шайб, 92,7% отраженных бросков.

Ранее чешский комментатор раскритиковал Доминика Гашека за слова о россиянах в НХЛ.

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