В ЦСКА рассказали о лучших качествах Пьянича

Новичок московского ЦСКА атакующий полузащитник Миралем Пьянич обладает сильными игровыми качествами и его класс чувствуется сразу. Об этом в комментарии порталу Legalbet рссказал форвард красно-синих Тамерлан Мусаев.

«Думаю, мне и вам невооруженным взглядом видно, как он вышел в матчах с «Пари НН» и с «Динамо». У него ни одной потери, много играл вперед. Чувствуется его класс. Сейчас он немного освоится, и я начну его расспрашивать про все», — сказал Мусаев.

Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижним Новгородом», выйдя на замену на 85-й минуте игры. Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее экс-игрок ЦСКА Панченко назвал Пьянича хорошим усилением для команды.